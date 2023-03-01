МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цена меди в среду поднимается на 1%, следует из данных торгов. Сильная статистика из Китая поддерживает котировки промышленного металла. Китай опубликовал экономическую статистику за февраль

По состоянию на 8.06 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,03% — до 4,1165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,81%, до 8 961 доллара, алюминия — на 0,42%, до 2 373 долларов, цинка — на 0,4%, до 3 000,5 доллара.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта в январе при прогнозе в 50,5 пункта. В то же время индекс деловой активности PMI в производственном секторе по версии Caixin в феврале увеличился до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,2 пункта.

Промышленная статистика из Китая отражается на перспективах спроса на медь, так как КНР является одним из основных мировых потребителей этого металла.