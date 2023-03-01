Медь подорожала до 4,1165 доллара за фунт в среду утром на сильной статистике из Китая
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цена меди в среду поднимается на 1%, следует из данных торгов. Сильная статистика из Китая поддерживает котировки промышленного металла.
По состоянию на 8.06 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,03% — до 4,1165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,81%, до 8 961 доллара, алюминия — на 0,42%, до 2 373 долларов, цинка — на 0,4%, до 3 000,5 доллара.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта в январе при прогнозе в 50,5 пункта. В то же время индекс деловой активности PMI в производственном секторе по версии Caixin в феврале увеличился до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,2 пункта.
Промышленная статистика из Китая отражается на перспективах спроса на медь, так как КНР является одним из основных мировых потребителей этого металла.
https://1prime.ru/Financial_market/20230301/839939955.html