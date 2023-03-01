МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на золото растут третью сессию подряд на фоне отката доллара США. Тем не менее опасения по поводу дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) ограничивают потенциал роста котировок, сообщает Reuters.

Около 05.36 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1831,43 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1838,90 доллара за унцию.

"В ближайшей перспективе золото является перепроданным. Котировки обрели поддержку на скользящей средней за 200 дней, а доллар демонстрирует откат после роста в феврале", — отметил Мэтт Симпсон, аналитик City Index.

"Следующая остановка для золота — диапазон 1850-1860 долларов. С этого уровня рынок будет искать новый пик", — добавил эксперт.

По итогам февраля цены на золото продемонстрировали самое значительное месячное падение с июня 2021 года. Данные указывают на устойчивость экономики и рынка труда США, что усилило опасения по поводу дальнейшего повышения процентной ставки ФРС и оказало давление на котировки.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Финансовые рынки ожидают, что процентная ставка ФРС достигнет пика в июне на уровне 5,413%. Сейчас ставка находится в диапазоне 4,50-4,75%. Вероятность понижения ставок больше не учитывается в котировках.

Согласно опубликованным во вторник данным, индекс потребительского доверия в США в феврале неожиданно снизился, причем снижение преимущественно наблюдалось среди низшего среднего класса.

Индекс доллара потерял 0,1%, делая золото, номинированное в американской валюте, более привлекательным для держателей иных валют.

Между тем промышленная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами за более чем десять лет, превысив ожидания, свидетельствуют вышедшие в среду данные. Объемы промышленного производства в стране выросли после снятия антиковидных мер в конце прошлого года.

Спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 21,09 доллара за унцию, платина торговалась с повышением на 0,4%, по 955,89 доллара за унцию, в то время как палладий подскочил на 2%, до 1445,03 доллара за унцию.