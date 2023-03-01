МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX во вторник достигли 30-дневного максимума на фоне сокращения добычи в феврале и увеличения поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы. Добыча нефти в США упала в декабре до минимума с августа 2022 года

В ходе торгов вторника котировки снижались более чем на 5% на фоне прогнозов менее холодной, чем ожидалось, погоды в ближайшие две недели.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с повышением на 1,6 цента, или 0,6%, по 2,747 доллара за млн БТЕ. Контракты второй день подряд закрылись на максимуме с 27 января.

По итогам февраля цены на газ выросли примерно на 2% после падения на 40% в январе и на 35% в декабре.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США растет на фоне постепенного возобновления работы терминала Freeport в Техасе.

Поставки трубопроводного газа на терминал Freeport во вторник, вероятно, составили 0,8 млрд кубических футов, согласно данным Refinitiv Eikon. При этом терминал способен сжижать до 2,1 млрд кубических футов газа в день.

Совокупный объем поставок природного газа на СПГ-терминалы США в феврале подскочил к 12,8 млрд кубических футов в день против 12,3 млрд кубических футов в день в январе. В марте 2022 года, до приостановки работы СПГ-терминала Freeport, этот показатель достиг рекордного максимума 12,9 млрд кубических футов в день. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

При этом совокупная мощность семи крупнейших СПГ-терминалов в США, включая Freeport, составляет около 13,8 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в феврале упала до 97,5 млрд кубических футов в день против 98,3 млрд кубических футов в день в январе. При этом в ноябре 2022 года производство газа достигло рекордного максимума 99,8 млрд кубических футов в день.

Аналитики связывают сокращение добычи с падением цен на газ в декабре и январе, из-за которого энергетические компании уменьшили число действующих газовых буровых установок. Кроме того, на объемы добычи в феврале также могли повлиять сильные морозы, которые привели к замерзанию скважин на некоторых месторождениях.

Согласно метеопрогнозам, в США до 15 марта прогнозируется более холодная, чем обычно, погода, однако в период с 28 февраля по 2 марта температуры воздуха будут превышать норму.

Несмотря на прогнозы холодной погоды, в Refinitiv ожидают, что спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может сократиться до 119,6 млрд кубических футов в день против 120,4 млрд кубических футов в день на текущей неделе.