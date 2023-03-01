МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу во вторник на CBOT достигли более чем 6-месячного минимума. Котировки сои и пшеницы также снизились на фоне закрытия позиций крупными инвестфондами в конце месяца, отмечают трейдеры.

Лидером падения стали цены на сою. По итогам сессии вторника они упали на 2,2%, продемонстрировав самое сильное однодневное падение с 1 декабря.

По словам трейдеров, котировки сои оказались наиболее сильно уязвимы к продажам, поскольку цены на пшеницу и кукурузу уже продемонстрировали сильное падение с начала 2023 года.

"Закрытие позиций началось, и цены на сою догоняют (обвалившиеся ранее котировки) зерновых", — отметил Майк Зузоло из Global Commodities Analytics.

Кроме того, котировки сои оказались под давлением, поскольку собранный недавно урожай в Бразилии стал доступен для покупки на мировом рынке.

Майские фьючерсы на сою закрылись с понижением на 33 3/4 цента, по 14,79 доллара за бушель. По итогам февраля соя упала в цене на 3,8%, продемонстрировав первое месячное снижение с сентября.

Майские контракты на кукурузу подешевели на 13 1/4 цента, до 6,30 1/4 доллара за бушель. В ходе сессии вторника котировки достигли минимума с 22 августа 2022 года для наиболее активно торгующихся контрактов 6,30 доллара. По итогам февраля кукуруза подешевела на 7,3%, продемонстрировав самое сильное месячное падение с июня.

Майские контракты на мягкую краснозерную озимую пшеницу завершили торги с понижением на 4 1/2 цента, по 7,05 1/2 доллара за бушель. По итогам февраля пшеница подешевела на 7,3%, снизившись в цене по итогам пятого месяца подряд.

Дожди в регионах выращивания озимой пшеницы в США и оптимизм относительно продления сделки о зерновом коридоре в Черном море оказывали давление на котировки пшеницы.

"Снижение цен, вероятно, обусловлено достаточным предложением, наблюдающимся на фоне резкого роста экспорта из России", — отметили в Commerzbank, имея в виду динамику котировок в последние две недели.

Согласно некоторым сообщениям, Турецкий совет по зерну (TMO) приобрел 790 000 тонн пшеницы в рамках международного тендера. По словам трейдеров, Турция закупила российскую и украинскую пшеницу, а также зерно из других стран, в особенности, из стран Причерноморья.