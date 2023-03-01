МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. General Motors Co сокращает сотни руководящих и менеджерских позиций с целью снизить расходы и оптимизировать свои операции, сообщил во вторник информированный источник Reuters.

Всего компания планирует сократить "несколько сотен" рабочих мест по всему миру, добавил источник.

Директор по персоналу GM Арден Хоффман во вторник в письме сотрудникам указал, что детройтский автопроизводитель " за следующие два года намерен сэкономить 2 млрд долларов на расходах за счет сокращения корпоративных издержек, накладных расходов и упрощения всех наших продуктов".

Целевой показатель экономии в 2 млрд долларов GM анонсировала в январе. Тогда же автопроизводитель заявил, что не планирует увольнений. Во вторник он также не называл предстоящие сокращения увольнениями.

GM отмечает, что ее инициатива стала "следствием нашей недавней оценки производительности труда и позволит улучшить управление естественной убылью персонала в рамках наших общих усилий по сокращению структурных издержек".

По мнению Хоффмана, "в ситуации, когда показатели рентабельности наших конкурентов улучшаются, нам необходимо действовать и сосредоточиться на нашей собственной эффективности".

Как он добавил, "чтобы выполнить наши обязательства и опередить конкурентов, нам следует сформировать команду лидеров без каких-либо исключений". "Нам нужен культурный сдвиг, который позволит нам брать ответственность за достижение более высоких уровней операционной эффективности, которые требуются сейчас", — сказал Хоффман.

Акции GM во вторник подешевели на 1,5%.

По словам Хоффмана, "сотрудники и руководители по всему миру получат возможность решать любые вопросы оперативнее, что позволит нам достигнуть самых амбициозных целей… Этот фундаментальный культурный сдвиг позволит нам больше ориентироваться на производительность и быть более ответственными".