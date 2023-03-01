МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал в среду, что центральный банк, возможно, уже закончил цикл повышения ставок, но о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики пока рано говорить с уверенностью, передает Reuters.

В феврале Банк Англии повысил ключевую ставку до 4% и дал понять, что близок к завершению начатого в декабре цикла ужесточения условий финансирования на фоне признаков ослабления инфляционного давления в британской экономике.

"На этом этапе я бы предостерег от предположений о завершении повышения ключевой ставки и о том, что мы обязательно должны сделать больше" — сказано в тексте выступления Бейли на организованном Brunswick Group мероприятии, куда не пригласили представителей СМИ.

"Некоторое дальнейшее повышение ставки может оказаться оправданным, но никакое решение пока не принято", — добавил Бейли.

После его заявлений финансовые рынки с меньшей степенью вероятности учитывают в котировках повышение ставки на четверть процентного пункта на заседании Комитета по денежно-кредитной политике 23 марта и оценивают вероятность удержания ставки на текущем уровне в 5%.

Тем не менее вероятность достижения ставкой пика на уровне 4,75% во втором полугодии оценивается примерно в 70%.

Фунт снизился против евро, а доходность двухлетних облигаций Великобритании упала примерно на семь базисных пунктов от уровня, на котором была до выступления Бейли.

"Из выступления Бейли ясно, что Комитет придает больше значения уже проведенному ужесточению политики и хотел бы завершить цикл повышения ставок, как только это будет возможно", — сказал экономист Pantheon Macroeconomics Сэмюель Тумс. Он ожидает, что в марте ставки останутся на текущем уровне.

По словам Бейли, после повышения ставок 2 февраля экономика в целом работает так, как ожидалось.

"Инфляция немного ослабла, а активность и зарплаты немного выросли, причем в обоих случаях я подчеркиваю, что немного", — сказал он.

Бейли также отметил изменение риторики центрального банка в феврале, когда было сказано, что дальнейшее ужесточение политики потребуется в том случае, если будут признаки более устойчивого инфляционного давления.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Катрин Манн говорила на прошлой неделе, что пока рано говорить об ослаблении рисков, созданных скачком инфляции в прошлом году, и что центральному банку следует продолжить повышать стоимость заимствований.

Два других члена комитета — Свати Дхингра и Сильвана Тенрейро — в феврале голосовали за то, чтобы оставить ставки на текущем уровне.

В октябре годовой темп роста потребительских цен в Великобритании ускорился до максимума за 41 год 11,1% и пока превышает 10%, но, по прогнозу центрального банка, во втором полугодии он резко замедлится.

Согласно вышедшим во вторник отраслевым данным, годовой темп рост цен в британский продовольственных магазинах за четыре недели до 19 февраля разогнался до рекордного максимума 17,1%.