МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по широкому кругу активов на позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария эксперта. Минфин оценил реализацию идеи безотзывных вкладов

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.49 мск рос на 0,84%, до 2272,12 пункта, долларовый РТС — на 0,78%, до 953,63 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,54%, до 83 доллара за баррель.

"Российский рынок с открытия устремился вверх, реагируя на активное подорожание нефти. Правда, в середине дня нефтяные цены резко снизились, выйдя в ощутимый минус, но у нас рост некоторое время продолжался. Индекс Мосбиржи обновил трехнедельную вершину, приблизившись к максимальным с сентября уровням, после чего умеренно просел", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Позитивом для всех рынков выступили сильные данные по экономике Китая. Это поддержало надежды, что жесткая монетарная политика ключевых центробанков не вызовет рецессию крупнейших экономик", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Среди новостей по "Газпрому" (+3,02%) можно отметить вчерашние сообщения о прибытии главы компании в Тегеран для обсуждения сотрудничества с иранскими партнерами. Развитие азиатского и ближневосточного направления для "Газпрома" в ближайшие месяцы, похоже, станет одним из приоритетов в связи с просадкой поставок в Европу", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста – акции ИСКЧ (+4,92%), расписки "Циана" (+2,81%), "Русснефти" (+2,71%), акции "Русала" (+2,21%) и расписки ГК "Эталон" (+2,01%).

В лидерах снижения акции МТС (-1,15%), расписки Fix Price (-1,01%), "Самолета" (-0,96%) и префы "Мечела" (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на полугодовой вершине 2291 пунктов. Если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, мы можем в ближайшие сессии увидеть очередную попытку преодоления этого технического препятствия", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Индексы Мосбиржи и РТС на фоне покупок в наиболее ликвидных эмитентах продвинулись к ближайшим сопротивлениям 2290 и 960 пунктов. Интерес к тяжеловесам в рублевом сегменте сохраняется, что дает надежду на развитие восходящего движения и пробой индексом Мосбиржи отметки 2300 пунктов до конца недели", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи почти вернулся к уровню 2300 пунктов, который не смог преодолеть ранее; при этом его "законной целью" остается уровень 2380 пунктов, уровень поддержки сформировался в районе 2135 пунктов, указывает Алексей Калачев из "Финама".