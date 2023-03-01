МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В среду цены на медь и другие цветные металлы растут на фоне данных, согласно которым промышленная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами за более чем десять лет, передает Reuters.

Кроме того, доллар снижается, в частности против китайского юаня, что делает номинированные в долларах металлы более дешевыми для держателей иных валют.

Около 11.25 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 1,4%, по 9083 доллара за тонну.

Цены на мировых фондовых рынках растут.

В январе котировки меди подскочили до 7-месячного максимума 9550,50 доллара на ожиданиях восстановления спроса в Китае после отмены жестких антиковидных ограничений.

Однако в период празднования Нового года по лунному календарю цены на медь утратили импульс, поскольку спрос так и не продемонстрировал ожидаемого восстановления, запасы металла на складах КНР росли, а доллар укреплялся.

"Сегодняшние данные убеждают в том, что Китай будет позитивной силой (для спроса)", — отметил Нитеш Шах, аналитик WisdomTree.

По его словам, объемы запасов меди по всему миру остаются низкими, и цены в ближайшие месяцы могут подняться к 10 000 долларам. Шах крайне позитивно оценивает долгосрочные перспективы рынка меди, учитывая более активное использование этого металла в энергетике и отказ от ископаемого топлива.

Между тем беспокойство относительно предложения меди ослабло.

Во Freeport Indonesia заявили о восстановлении работы на руднике Grasberg после затопления, а власти Панамы приблизились к заключению сделки с First Quantum, приостановившей добычу медной руды в стране.

Алюминий на LME торговался с повышением на 1,4%, по 2406,50 доллара за тонну, цинк подскочил на 2,7%, до 3082 долларов за тонну, никель подорожал на 2,3%, до 25 370 долларов за тонну, свинец вырос на 1,6%, до 2138 долларов за тонну, а олово взлетело на 3,2%, до 25 750 долларов за тонну.