МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. ФГ "Финам" заключила партнерство с FinSight Ventures и Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии, говорится в сообщении российской компании. Депозитарные расписки "Русагро" войдут в базу расчета индексов двух бирж

В феврале управляющая компания "Альфа-капитал" сообщала, что первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии и прямой доступ на рынок ценных бумаг страны.

"ФГ "Финам" заключила партнерство с FinSight Ventures и Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии. FinSight Ventures — это венчурная инвестиционная компания, которая инвестирует в США и Индии… Ashika Group, в свою очередь, является диверсифицированной финансовой компанией, которая предоставляет брокерские услуги на индийском рынке, обслуживает более 125 тысяч инвесторов и 100 институциональных инвесторов. Данное партнерство предоставит возможность доступа как на частный, так и на публичный рынок", — говорится в сообщении.

На первом этапе FinSight Ventures и Ashika Group совместно создают венчурный фонд FinSight India Fund I на 100 миллионов долларов, который будет инвестировать в технологические компании ранней стадии. В последующем "Финам" и Ashika Group предоставят российским инвесторам доступ к торговле акциями на биржах NSE и BSE, также говорится в сообщении "Финама".

"Изначально в России будет предоставлена инфраструктура для алготрейдеров, в том числе реализующих высокочастотные торговые стратегии, а также сформировано семейство фондов, включая БПИФ (ETF), и стратегий индивидуального доверительного управления на базе УК "Финам Менеджмент". Следующим шагом станет открытие индийского рынка для массового инвестора.

"Растущая экономика, продолжающиеся IPO, большое количество эмитентов, хорошая ликвидность выступают факторами интереса к индийскому рынку ценных бумаг. Думаю, по объему торгов среди наших клиентов доля NSE и BSE уже в следующем году достигнет 15-20%", — приводятся слова президента группы "Финам" Владислава Кочеткова.