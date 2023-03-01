МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду, находясь второй подряд день в минусе, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать возможные действия мировых центробанков, следует из комментария эксперта. В Белоруссии оценили экономический эффект от договоренностей с Китаем

По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06%, до 32636,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,46%, до 11402,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,44%, до 3952,26 пункта. По итогам вторника Dow Jones снизился на 0,7%, NASDAQ – на 0,1%, S&P 500 – на 0,3%.

Основным поводом для пессимизма инвесторов остаются риски, связанные с будущими действиями мировых центробанков. На фоне сохраняющейся высокой инфляции трейдеры ждут ужесточения монетарной политики регуляторов и дальнейшего повышения ставок.

"Февраль "окатил холодной водой" надежды на то, что политические деятели смогут быстро снизить уровень инфляции до целевого уровня. Сейчас мы имеем еще большие пиковые значения ставок", — цитирует агентство Блумберг стратегов Generali Investments.

Трейдеры также оценивают статистику по стране в среду. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7% с январских 47,4%. Индикатор прогнозировался на уровне 48%.