МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды вырос вслед за ощутимо подорожавшими бумагами "Газпрома" и на фоне позитивной макроэкономической статистики по Китаю, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,18%, до 2279,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 955,81 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ РОСТ

Большинство российских акций в среду росли, опираясь на внешний позитив и рост отдельных ликвидных акций.

"Общерыночный риск-аппетит сегодня подогрела макростатистика из Китая – индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль (PMI) оказались лучше ожиданий аналитиков", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в феврале достиг 56,3 пункта против 54,4 пункта в январе. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос с 50,1 пункта в январе до 52,6 пункта.

"Российский рынок акций в среду также получал поддержку от повышения курсовой стоимости акций отдельных наиболее ликвидных эмитентов, в частности, "Газпрома", — добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Стоимость нефти к 20.08 мск росла на 0,02%, до 83,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,5% до 104,3 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже стали бумаги ИСКЧ (+14%), "Газпрома" (+3%), "Русала" (+3,2%), ЦИАН (+2,7%), VK (+2,4%). Упали бумаги Fix Price (-1,5%), МТС (-0,8%), Ozon (-0,7%), "Магнита" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС на фоне сохранения оптимизма по отдельным эмитентам и сдержанной динамики рубля поднялись к сопротивлениям 2290 и 960 пунктов, но воздержались от их тестирования, комментирует Кожухова из ИК "Велес капитал".

В четверг пройдет заседание совета директоров "Фосагро", в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год, отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Московская биржа отчитается об оборотах за февраль. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 2 марта – 2200-2300 пунктов", — добавляет он.

По оценкам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в четверг, вероятнее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2200–2300 пунктов.