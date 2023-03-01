МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером на фоне снижающегося курса доллара и положительной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,85 доллара, или на 0,43% — до 1 844,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,09% — до 21,052 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 103,15 пункта. Ослабление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Также рынки реагируют на статданные по крупнейшему импортеру — Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта, а в непроизводственном секторе — до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, ожидался рост до 55 пунктов.

Главный инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт (Jeff Wright) сказал порталу MarketWatch, что стоимость золота выросла на "сочетании надежных экономических данных из Китая и снижения курса доллара США по отношению к основным валютам".