МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы по итогам торгов среды преимущественно снизились на фоне выхода разной макростатистики по Германии и еврозоне в целом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,49%, до 7 914,93 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,46%, до 7 234,25 пункта, немецкий DAX – на 0,39%, до 15 305,02 пункта.

Годовая инфляция в Германии по итогам февраля осталась на уровне января в 8,7%, в то время как аналитики прогнозировали ее замедление до 8,5%. Безработица в стране за прошлый месяц также осталась на уровне января в 5,5%.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе, что совпало с предварительными данными.