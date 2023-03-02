МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цена меди в четверг снижается после трех дней роста, следует из данных торгов. Давление на котировки оказывает и укрепление доллара. Курс доллара к иене и евро вырос в ожидании выхода статистики

По состоянию на 8.04 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,64% — до 4,1428 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До этого цена росла три дня подряд, за это время металл подорожал на 5%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,56%, до 9 100,5 доллара, алюминия — на 2,47%, до 2 431,5 доллара, цинка — на 3,83%, до 3 115,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 104,57 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.