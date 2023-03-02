МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в четверг, когда инвесторы вновь сосредоточились на долларе США после комментариев ФРС, возродивших опасения, что высокие процентные ставки пришли надолго, сообщает Reuters.

Рынок также рассчитывает получить дальнейшие ориентиры со стороны ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей, которое начнется в это воскресенье. Инвесторы ждут новостей о дальнейших мерах правительства, направленных на стимулирование экономики.

В среду президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари выступил за то, чтобы процентная ставка превысила 5,4%. Ранее считалось, что достижение этого уровня будет достаточно, чтобы укротить инфляцию. Недавний отчет правительства показал, что в январе инфляция более чем вдвое превысила целевой уровень ФРС в 2%.

"На юань давит неопределенность в отношении того, будет ли центральный банк США придерживаться обещания повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на мартовском заседании или все-таки повысит ее на 50 базисных пунктов", — говорит Кирк Вонг, стратег-аналитик Everbright Securities International.

На рынке спот пара доллар США/китайский юань открылась на 6,8836, а в середине сессии она торговалась по 6,8947.

До начала сессии Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,8808 против 6,94 в среду. Допускаются колебания пары в течение дня на 2% выше или ниже срединного курса.

В настоящее время ключевая процентная ставка США находится в диапазоне 4,5%-4,75%. Инвесторы опасаются, что более высокая процентная ставка вызовет рост доллара и будет оказывать давление на валюты развивающихся рынков, в том числе на юань.

Индекс доллара вырос до 104,559 против 104,483 на предыдущем закрытии.

В среду юань резко вырос, так как сильные данные по производственной активности укрепили оптимизм инвесторов в отношении того, что меры правительства, направленные на стабилизацию экономики, начинают приносить плоды.

В четверг оффшорный юань утратил часть завоеваний, так как некоторые трейдеры на рынке опционов, стоявшие за его ростом, отступили.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9012.