МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром опускается, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает котировки драгоценного металла укрепление доллара, также рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ключевой ставки. ФРС США считает целесообразным дальнейшее повышение ставки

По состоянию на 8.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,75 доллара, или на 0,26% — до 1 840,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,25% — до 21,043 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 104,58 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы политики ФРС по ключевой ставке. По данным CME Group, 69,4% аналитиков ожидают нового повышения ключевой ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. При этом 30,6% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов. Регулятор начал повышать ставки в прошлом году, теперь инвесторы следят за темпами повышения.

Золото чувствительно к сигналам по ставке от Федрезерва, поскольку это влияет на доллар, от которого зависит спрос на золото.