МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг преимущественно опускаются, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,17%, до 32 749 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,58%, до 11 892 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускается на 0,4%, до 3 940,75 пункта.

В четверг трейдеры в основном склонны к уходу от риска. Фондовые биржи США накануне закрылись преимущественно снижением, схожую динамику демонстрируют в четверг индексы Азии и Европы.

Акции Tesla в то же время на предторгах падают в цене на 5,6% после Дня инвестора, в ходе которого трейдеры не получили достаточно деталей о планах производства электромобилей.

Рынки также продолжают оценивать вчерашнюю макростатистику. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) увеличился до 47,7% с январских 47,4%. Прогноз составлял 48%.

А позднее в четверг будет обнародована статистика числа первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается, что за неделю по 25 февраля число таких заявок выросло в США на 3 тысячи — до 195 тысяч.