МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В четверг цены на медь снижаются на фоне укрепления доллара и неопределенности в преддверии заседания властей КНР, на котором, вероятно, будут согласованы новые меры стимулирования, сообщает Reuters.

Около 10.42 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 2%, до 8919,5 доллара за тонну после роста на 1,6% в среду.

В четверг индекс доллара укрепляется вслед за ростом доходности казначейских облигаций США. Рост доллара делает деноминированные в американской валюте металлы более дорогими для держателей других валют.

"На прошедшей неделе и в прошлом месяце доллар демонстрировал устойчивость. Это оказывает небольшое понижательное давление на металлы", — отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

В январе котировки меди достигли 7-месячного максимума 9550,50 доллара, однако позднее отступили вниз на 6% ввиду укрепления доллара и сравнительно вялого восстановления спроса в КНР после отмены жестких антиковидных ограничений.

В воскресенье начнется ежегодная сессия парламента КНР, на которой будут определены экономические цели и избраны члены государственных органов.

"Это чрезвычайно важное заседание. Власти обсудят новую пятилетку (2026-2030 годы), в связи с чем рынок будет внимательно следить за этим событием", — добавил Смит.

Наиболее активно торгующиеся апрельские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже завершили торги с повышением 0,2%, по 69 780 юаней (10 097,53 доллара) за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME подешевели на 1%, до 2408,5 доллара за тонну, цинк снизился в цене на 0,9%, до 3089,0 долларов за тонну, свинец упал в цене на 1,3%, до 2114,0 долларов за тонну, никель — на 1,7%, до 24 460,0 долларов, олово — на 1,3%, до 25 000 долларов за тонну.