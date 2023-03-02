МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Котировки пшеницы и кукурузы в четверг повышаются на фоне покупок после снижения, а также сомнений относительно продления сделки о зерновом коридоре в Черном море, сообщает Reuters.

Цены на сою устойчивы после роста в среду, наблюдавшегося на фоне опасений относительно предложения в Аргентине, где наблюдалась засуха. Между тем цены на сою снизились по итогам последних пяти сессий февраля.

Около 11.48 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,9%, до 7,16 1/2 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 0,8%, до 6,40 3/4 доллара за бушель, продолжая восстанавливаться с минимумов февраля.

Ранее на этой неделе цены на пшеницу упали к минимуму с сентября 2021 года на оптимизме относительно продления сделки о зерновом коридоре в Черном море позже в этом месяце.

Между тем сомнения относительно продления этого соглашения усилились на фоне заявлений российского правительства в прошедшие дни.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обвинил страны Запада в том, что они "без зазрения совести хоронят" зерновую сделку, передает РИА Новости.

В среду в Министерстве иностранных дел России заявили, что согласятся продлить соглашение о зерновом коридоре только в том случае, если будут учтены интересы российских сельхозпроизводителей.

Между тем урожай пшеницы в Австралии в 2023-2024 сельскохозяйственном году, вероятно, составит примерно 25-26 млн тонн, сообщили в Graincorp Ltd в четверг. По итогам трех предыдущих лет урожай пшеницы в Австралии, являющейся вторым по величине экспортером этой культуры, достигал рекордных максимумов.

Производители животноводческих кормов в Азии увеличивают закупки кукурузы у Индии, поскольку сильная засуха привела к сокращению производства этой культуры в Аргентине, сообщили в четверг два трейдера.

Фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,3%, до 14,99 доллара за бушель.

Минсельхоз США может еще сильнее понизить оценки производства сои в Аргентине, что может поддержать котировки, отмечают аналитики Huatai Futures.

В среду наблюдалась чистая короткая позиция сырьевых инвестиционных фондов по сое, кукурузе, пшенице, соевому шроту и фьючерсам на соевое масло на CBOT, отмечают трейдеры.