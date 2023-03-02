МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 1,15% на фоне геополитики, но отошел от минимумов дня, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Международные резервы России сократились с 17 по 24 февраля

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.02 мск снижался на 1,15%, до 2253,45 пункта, долларовый РТС — на 1,61%, до 940,43 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально снижался на 1,9%, до 2235,43 пункта, при этом на утренних торгах индекс в моменте поднимался на 0,3%, до 2286,27 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,43%, до 84,67 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Давление на российские акции оказали новости, свидетельствующие об ухудшении геополитической обстановки. Правда, к текущему моменту у нас произошел сильный отскок, но фондовые индикаторы остались в ощутимом минусе", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Индекс Мосбиржи подошел вчера к февральскому локальному максимуму 2290 пунктов, новые серьезные покупки возможны только после его закрепления выше этого уровня до конца дня. После выхода сообщения, что президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета Безопасности, шансы на такой сценарий обнулились и инвесторы стали продавать акции", — считает биржевой аналитик Андрей Верников.

"Затем вышла информация, что у президента в графике на пятницу стоит оперативное совещание с членами Совбеза. При этом я не думаю, что есть сильный аппетит к риску и покупкам акций перед выходными. Геополитическая ситуация сейчас негативно влияет на рынок, к примеру, теракт в Брянской области, а акции уже нельзя назвать дешевыми. Например, акции Сбербанка за три месяца выросли на 23%", — добавляет он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в четверг заявил, что проведение совещания СБ РФ в четверг не планируется, на пятницу в плане совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Настроения на внешних площадках также не дают повода инвесторам на Мосбирже на более положительную динамику торгов, отмечает Анна Буйлакова из "Финама".

Европейские фондовые рынки единогласно снижаются в четверг на фоне "упрямой" инфляции, которая грозит продолжением ужесточения ДКП региона. Азия завершила торги снижением после роста накануне, а основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются, добавляет она.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции ИСКЧ (-4,85%), МКБ (-3,09%), "Яндекса" (-2,66%), расписки группы "Эталон" (-2,66%), ЦИАНа (-2,53%), Qiwi (-2,33%), а также акции "Фосагро" (-2,03%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1.94%).

Акции "Газпрома" падали на 3%, к текущему моменту снижаются на 1,86%.

"Последние три дня они росли, но под этим ростом нет фундаментальных оснований, поэтому инвесторы продают его одним из первых", — отмечает Верников.

Расписки "Русагро" поднимаются на 1,39%, акции "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК) – на 0,79%, обыкновенные акции "Мечела" — на 0,76% и акции "Русгидро" (+0,3%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 2228 пунктов, которая еще недавно выступала сопротивлением. Дальнейшее усиление фактора геополитики способно вызвать у нас пробой этой поддержки и более серьезное снижение рынка", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Индексы Мосбиржи и РТС на геополитических страхах отступили от сопротивлений 2290 и 960 пунктов, но к середине дня удерживали поддержки 2255 и 935 пунктов. Геополитика остается основным фактором для российских бирж и может продолжить оказывать давление на рынок вплоть до прояснения ситуации на совещании Совбеза в пятницу", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".