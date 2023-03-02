МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-февраля вырос на 35,7% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 5,7 тонны, с серебром – на 47%, до 14,7 тонны, сообщает биржа. Евросоюз продлил срок подачи документов на разблокировку активов россиян

Сделок с золотом и серебром за два месяца заключено на общую сумму 25 миллиардов рублей против 20,2 миллиарда за аналогичный период годом ранее. В феврале было заключено сделок с золотом на 12,9 миллиарда рублей (2,9 тонны), с серебром — на 500 миллионов рублей (7,5 тонны).

По итогам 2022 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (32,3 тонны) и серебром (78,7 тонны) на общую сумму 122,8 миллиарда рублей против 209,2 миллиарда рублей в 2021 году – 48,5 тонны и 40,2 тонны соответственно.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.