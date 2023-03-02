МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снижаются, поскольку данные по числу заявок на пособие по безработице в США указывают на сохранение ограниченного предложения на рынке труда, что может говорить в пользу дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters. На этом фоне доллар США и доходность казначейских облигаций растут.

Около 14.36 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1834,80 доллара за унцию, после роста по итогам предыдущих трех сессий. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, по 1840,40 доллара за унцию.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе вновь снизилось.

Ограниченное предложение на рынке труда уже заложено в цены, однако золото находится под давлением на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций, отметил Филлип Страйбл, стратег-аналитик Blue Line Futures.

Индекс доллара прибавил 0,5%, делая золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций держится около максимума с ноября 2022 года, что способствует ослаблению привлекательности золота, не приносящего гарантированного дохода.

На следующей неделе выйдут данные по потребительским ценам, которые позволят инвесторам прогнозировать итоги заседания ФРС 21-22 марта. Ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

"Думаю, по окончании заседания цены на золото вырастут — после каждого повышения процентных ставок рынок ощущает близкое завершение (цикла повышения стоимости заимствований)", — отметил Страйбл.

Мнения представителей ФРС относительно перспектив денежно-кредитной политики разделились: одни выступают за дальнейшее повышение процентных ставок, а другие считают, что необходимо удерживать высокие ставки на протяжении более долгого периода времени для ослабления инфляции, которая пока сильно превосходит целевой 2-процентный уровень.

Между тем опубликованные ранее на этой неделе данные Испании, Франции и Германии свидетельствовали о сохранении высокой инфляции. В связи с этим Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 1,2%, до 20,74 доллара за унцию, платина потеряла 0,2%, до 953,04 доллара за унцию, в то время как палладий торговался с понижением на 0,9%, по 1426,78 доллара за унцию.