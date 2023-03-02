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https://1prime.ru/Financial_market/20230302/839960918.html
Российский рынок акций упал на 1,1 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию четверга упал на 1,1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,11%, до 2254,30... ПРАЙМ, 02.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга упал на 1,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,11%, до 2254,30 пункта, долларовый РТС — на 1,38%, до 942,61 пункта.