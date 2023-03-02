МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга упал на 1,1%, следует из данных Московской биржи. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,11%, до 2254,30 пункта, долларовый РТС — на 1,38%, до 942,61 пункта.