МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем экспортных продаж американской сои на отчетной неделе упал до минимума для текущего маркетингового года. Об этом в четверг сообщили в Минсельхозе США, передает Reuters.

По данным министерства, на неделе 17-23 февраля экспортные продажи сои с поставкой в 2022-2023 маркетинговом году составили 360 700 тонн, что стало минимумом для текущего маркетингового года. Продажи сои с поставкой в 2023-2024 году составили 134 000 тонн.

Совокупный объем экспорта сои с поставкой в 2022-2023 и 2023-2024 годах оказался на нижней границе диапазона прогнозов трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Они полагали, что продажи составили 300 000-975 000 тонн.

Столь низкий показатель связан с отменой продажи 300 700 тонн сои неизвестным покупателям. Крупнейшими покупателями американской сои на отчетной неделе стали Китай, Германия и Мексика.

Продажи кукурузы и пшеницы также оказались на нижних границах прогнозных диапазонов. Экспорт кукурузы с поставкой в 2022-2023 и 2023-2024 маркетинговых годах составил 598 100 тонн, а продажи пшеницы — 300 900 тонн.