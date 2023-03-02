МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг растут на фоне признаков восстановления экономики Китая. Тем не менее опасения относительно возможного повышения процентных ставок в Европе ограничивают потенциал роста котировок, сообщает Reuters.

Около 16.22 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 44 цента, или 0,5%, по 84,75 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 57 центов, или 0,7%, до 78,26 доллара за баррель.

"Рынок нефти получает поддержу со стороны ожиданий роста спроса в Китае. Драйвером увеличения потребления должно стать улучшение ситуации в экономике Китая после открытия всех ее секторов", — отметил Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates.

Согласно опубликованным в среду данным, промышленная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами за более чем десять лет, что стало очередным свидетельством восстановления экономики страны после снятия жестких антиковидных мер.

Однако давление на рынок оказывают растущие ожидания повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) на фоне ускорения инфляции во Франции, Испании и Германии.

"Ухудшение настроений на рынке связано с усилением инфляционных опасений, — отметил Тамаш Варга, аналитик PVM. — В ближайшее время эти опасения будут сводить к нулю шансы на продолжительное ралли (цен на нефть)".