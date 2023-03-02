МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии выросли по итогам торгов четверга после двух дней снижения подряд, британский индекс также увеличился, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, до 7 944,04 пункта, французский CAC 40 – на 0,69%, до 7 284,22 пункта, немецкий DAX – на 0,15%, до 15 327,64 пункта.

Французский и немецкий индексы снижались во вторник и среду, уменьшившись за эти два дня на 0,8% и 0,5% соответственно.

В четверг инвесторы оценивали внутреннюю макростатистику. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали замедление до 8,2%. А безработица в странах валютного блока в январе составила 6,7%, что соответствует пересмотренному уровню декабря.

Несмотря на положительную динамику рынков, аналитики отмечают, что последние данные по инфляции еврозоны указали на окончание тренда по ее замедлению.

"Сегодняшние данные по еврозоне дали рынкам повод опасаться окончания недавней дезинфляции, которая помогла поднять фондовые рынки", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик трейдинговой онлайн-платформы IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).