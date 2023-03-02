МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером опускается на фоне увеличивающегося курса доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 20.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,95 доллара, или на 0,27% — до 1 840,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,09% — до 20,865 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,58%, до 105,09 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.

"Золото попало в плен к доллару США…", — цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Также рынки продолжают следить за политикой ФРС по ключевой ставке. По данным CME Group, 67,9% аналитиков ожидают нового повышения ключевой ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.