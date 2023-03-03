МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары немного стабилизировались в пятницу. Как сообщает Reuters, трейдеры обдумывали комментарии представителей Федеральной резервной системы и сильные экономические данные США, а также ждут решений предстоящей сессии парламента Китая относительно новых мер поддержки экономики.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,3%, по 0,6748. В ходе предыдущей сессии она снижалась на 0,4%, до 0,6707, приблизившись к январскому минимуму 0,6689. Для продолжения восстановления паре необходимо преодолеть скользящую среднюю за 200 дней, которая расположена на 0,6792. С начала недели австралийский доллар вырос на 0,3%.

Пара новозеландский доллар/доллар США колебалась около отметки 0,6228. На предыдущих торгах она падала на 0,6%, до 0,6199. Во вторник пара опускалась до трехмесячного минимума 0,6134. При этом с начала недели пара выросла на 1%.

Поддержку австралийской и новозеландской валютам оказало возвращение к инвесторам склонности к риску после комментариев президента Резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, который сказал в четверг, что воздействие повышений процентных ставок может начать проявляться в экономике США только весной. Это является аргументом в пользу продолжения "постепенного", по 25 базисных пунктов, повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Такие заявления последовали за выходом данных по заявкам на пособие по безработице, показавших, что рынок труда США все еще силен, а также пересмотренных данных по расходам по оплате труда, которые в конце прошлого года выросли сильнее, чем предполагала предварительная оценка. Все это позволяет предположить, что Федеральной резервной системе придется поднимать ставки выше, чем ранее ожидалось, чтобы укротить инфляцию.

Кристина Клифтон, экономист Commonwealth Bank of Australia, считает, что австралийский доллар все еще недооценен, а его справедливая цена находится в диапазоне 0,74-0,86 доллара США.

"Пара австралийский доллар/доллар США выросла за последние месяцы благодаря улучшению настроений, связанному с открытием китайской экономики, — говорит она. Однако, пара по-прежнему торгуется намного ниже нашей оценки ее справедливого уровня. Недооцененность может со временем оказать поддержку паре австралийский доллар/доллар США".

Внимание рынков теперь будет направлено на ежегодную сессию парламента Китая, которая начнется в воскресенье. Пекин должен определить экономические цели на текущий год и представить новые меры поддержки, направленные на консолидацию восстановления экономики после отмены строгих антиковидных ограничений.

Австралийские облигации немного снизились в цене на этой неделе. Доходность трехлетних бумаг выросла на 5 базисных пунктов, до 3,631%, а 10-летних — на 8 базисных пунктов, до 3,925%.