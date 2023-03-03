МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу коррекционно растет после падения на 2% по итогам предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. Доллар слабеет в ожидании выхода макростатистики в США

По состоянию на 7.47 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,49%, до 4,0938 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее эти котировки упали на 2%.

А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,56%, до 8 958,5 доллара. Также цена алюминия там снизилась на 1,32%, до 2 399,5 доллара, цинка — на 2,17%, до 3 048 долларов за тонну.

Также положительно на медных котировках может сказываться ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, в частности, к евро и иене. Это делает более доступными фьючерсы на медь, исчисляемые в долларах, для обладателей иных валют.

При этом с начала недели стоимость меди может продемонстрировать рост на 3,5%. Этому способствовала макростатистика из Китая. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в феврале поднялся до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее.