МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается почти на 5% за сутки, опускаясь до 22,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперты ждут сокращения числа криптобирж в мире в ближайший год

По данным портала Coin Market Cap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 7.58 мск стоимость биткоина опускалась на 4,8% — в среднем до 22,4 тысячи долларов.

В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,9% за сутки — до 22,39 тысячи долларов.

При этом с начала года цена на биткоин демонстрирует заметный рост — на 35%, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.