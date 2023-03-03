МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается почти на 5% за сутки, опускаясь до 22,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала Coin Market Cap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 7.58 мск стоимость биткоина опускалась на 4,8% — в среднем до 22,4 тысячи долларов.
В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,9% за сутки — до 22,39 тысячи долларов.
При этом с начала года цена на биткоин демонстрирует заметный рост — на 35%, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.