МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Доллар слабеет в ожидании выхода макростатистики в США

По состоянию на 8.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,05 доллара, или на 0,22% — до 1 844,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% — до 21,087 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 104,86 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что регулятор вновь повысит ключевую ставку по итогам мартовского заседания. Ужесточение монетарной политики регулятора связано с высоким уровнем инфляции, которая, хоть и показывает признаки замедления, остается заметно выше целевого уровня.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, так как это влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость таких активов, как золото.