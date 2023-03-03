МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В пятницу доллар США снизился от максимума за два с половиной месяца против других основных валют и нацелен на первое с января снижение по итогам недели, сообщает Reuters. Трейдеры оценивают перспективы траектории процентных ставок ФРС.

Вместе с тем японская иена, очень чувствительная к разнице между долгосрочной доходностью в США и в Японии, может закончить седьмую неделю подряд на негативной территории, хотя она и укрепилась в пятницу, после того как доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от максимума почти за четыре месяца.

Цифровые валюты оказались под давлением в результате усугубления кризиса в криптовалютном банке Silvergate, от сотрудничества с котором отказались такие тяжеловесы, как Coinbase Global и Galaxy Digital.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,17% ниже уровня закрытия четверга, на 104,78. В начале недели он достигал максимума с 6 января 105,36. От уровня закрытия прошлой пятницы индекс снизился на 0,43%.

Импульс доллара ослабило заявление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, который сказал в пятницу, что в дальнейшем ФРС должна действовать неспешно и осторожно, несмотря на то, что отчет по рынку труда стал еще одним подтверждением силы американской экономики.

"В этом году перспективы доллара США будут во многом зависеть от того, смогут ли рынки облигаций и акций расти одновременно (как это было в январе) или же мы окажемся в медвежьей ситуации, как это было в 2022 году", — написали клиентам аналитики RBC.

"В свою очередь это будет зависеть от поступающих данных, особенно данных по инфляции", — добавили аналитики.

Опрошенные Reuters эксперты считают укрепление доллара временным явлением и ожидают его ослабления в течение этого года на фоне улучшения состояния мировой экономики и ожиданий того, что ФРС завершит повышение ставок раньше, чем ЕЦБ.

Также ожидается, что Банк Японии начнет сворачивать чрезвычайные меры стимулирования вскоре после того, как в апреле его управляющий Харухико Курода уйдет в отставку.

Данные по инфляции в Токио за февраль превысили установленный Банком Японии целевой уровень девятый месяц подряд, но индикатор базовой инфляции отступил от максимума за 42 года.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,24%, до 136,445. В четверг она поднималась до максимума с 20 декабря 137,10, а на момент написания статьи находилась лишь немного выше уровня закрытия прошлой недели.

Аналитики JPMorgan не ожидают, что на заседании Банка Японии в следующую пятницу, которое будет последним под председательством Куроды, в политику банка будут внесены какие-либо изменения или поданы сигналы о ее коррекции.

Также следующую пятницу выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства в США.

"Если они, как и предыдущие превысят прогноз, рост пары доллар/иена может продолжиться" до 150, сказал аналитик JPMorgan Тору Сасаки.

При таком сценарии "иена опять окажется самой слабой из основных валют", добавил он.

Пара евро/доллар США выросла на 0,18%, до 1,0616. В начале недели она опускалась до минимума почти за два месяца 1,0533.

Пара британский фунт/доллар США укрепилась на 0,16%, до 1,19665, и готовится закончить неделю ростом на 0,3%.

Австралийский доллар укрепился против американской валюты на 0,28%, до 0,6749, а с начала недели пара выросла на 0,36%.

Биткоин снизился на 4,65%, до 22 376 долларов США, ранее достигнув минимума за две с половиной недели 22 000 долларов. Эфир ослаб на 4,82%, до 1 568,50 доллара, после достижения ранее в пятницу минимума с середины февраля 1 543,60 доллара.