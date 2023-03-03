МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в плюсе на ожиданиях роста экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. СМИ: Bank of America и Citigroup оптимизировали инвестиционный бизнес в АТР

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,54%, до 3328,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,02%, до 2152,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,68%, до 20567,54 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,17%, до 2432,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 7283,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,56%, до 27927,47 пункта.

"Рынки акций сейчас, похоже, больше реагируют на улучшение перспектив роста (экономики — ред.), что означает, что они, скорее всего, будут лучше воспринимать перспективы дополнительных 50 базисных пунктов", — приводит агентство Блумберг слова стратегов Barclays Plc под руководством Эммануэля Кау (Emmanuel Cau). Речь идет о перспективах повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США.

Инвесторы также продолжают оценивать макростатистику. Так, безработица в Японии в январе снизилась до 2,4% с декабрьского уровня в 2,5%, хотя ожидалось сохранение показателя. В то же время индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китай, по версии делового издания Caixin, в феврале вырос до 55 пунктов с 52,9 пункта месяцем ранее, ожидался рост только до 54,7 пункта.