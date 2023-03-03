МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу выросли до почти 2-недельного максимума, нацелившись на самое стремительное недельное удорожание с середины января. Как сообщает Reuters, поддержку ценам оказывает ослабление доллара США, в то время как инвесторы оценивают дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.29 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1847,00 долларов за унцию, достигнув максимума с 20 февраля. С начала недели котировки золота выросли на 2%.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,6%, по 1852,00 доллара за унцию.

Индекс доллара по итогам недели может снизиться на 0,5%. Ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более привлекательным для держателей иных валют.

Золото сумело обрести поддержку около 1800 долларов за унцию, отмечает Оле Хансен из Saxo Bank. Если котировки смогут пробить вверх уровень 1865 долларов, тогда спрос может усилиться, говорит он.

"Если данные будут содержать признаки замедления экономики и это поспособствует усилению ожиданий снижения процентных ставок, тогда золото может получить поддержку", — подчеркнул Хансен.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в четверг заявил, что последствия повышений процентных ставок в США для экономики могут начать проявляться уже этой весной. Это говорит в пользу того, чтобы ФРС продолжила повышать процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Хотя золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе вновь снизилось, что говорит о сохраняющемся ограниченном предложении на рынке труда.

В Fitch Solutions ожидают значительной волатильности цен на золото в долгосрочной перспективе.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,9%, до 21,08 доллара за унцию. Котировки серебра могут продемонстрировать самый сильный недельный рост с 13 января.

Платина торговалась с повышением на 0,9%, по 968,77 доллара за унцию, и может показать самый стремительный недельный рост с ноября. Палладий подорожал на 0,2%, до 1452,60 доллара за унцию.