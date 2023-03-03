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https://1prime.ru/Financial_market/20230303/839968723.html
Shell пересматривает цели по добыче нефти
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Гендиректор Shell Ваэль Саван заявил в сегодняшнем интервью газете The Times, что компания пересматривает свой нынешний план сокращения добычи нефти на 1%-2% в год к 2030 году,... ПРАЙМ, 03.03.2023
рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Гендиректор Shell Ваэль Саван заявил в сегодняшнем интервью газете The Times, что компания пересматривает свой нынешний план сокращения добычи нефти на 1%-2% в год к 2030 году, передает Reuters.
"Мы сейчас размышляем, какой же курс является верным для рынка", — сказал Саван The Times.
"Я твердо убежден, что мир еще долго будет нуждаться в нефти и газе. Поэтому сокращение добычи нефти и газа неразумно", — пояснил он.
В феврале ВР отказалась от планов сокращения добычи нефти и газа на 40% до конца десятилетия. Теперь она планирует уменьшить объемы добычи на 25%.