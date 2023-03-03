МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Гендиректор Shell Ваэль Саван заявил в сегодняшнем интервью газете The Times, что компания пересматривает свой нынешний план сокращения добычи нефти на 1%-2% в год к 2030 году, передает Reuters.

"Мы сейчас размышляем, какой же курс является верным для рынка", — сказал Саван The Times.

"Я твердо убежден, что мир еще долго будет нуждаться в нефти и газе. Поэтому сокращение добычи нефти и газа неразумно", — пояснил он.

В феврале ВР отказалась от планов сокращения добычи нефти и газа на 40% до конца десятилетия. Теперь она планирует уменьшить объемы добычи на 25%.