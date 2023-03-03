МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Котировки зерновых и сои на CBOT в пятницу растут, однако, как сообщает Reuters, они нацелены на снижение по итогам недели, несмотря на некоторую поддержку со стороны проблем с предложением сои из Аргентины из-за засухи и опасений по поводу возможных перебоев в поставках пшеницы и кукурузы из Украины.

Отмечавшийся в последние недели оптимизм относительно продления сделки по созданию зернового коридора сменился неопределенностью на фоне жестких заявлений России.

Около 11.48 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,3%, до 15,13 3/4 доллара за бушель.

Пшеница торговалась с повышением на 0,2%, по 7,14 доллара за бушель, в то время как кукуруза подорожала на 0,2%, до 6,34 3/4 доллара за бушель.

За истекший период недели цены на сою снизились на 0,4%, кукуруза упала на 2,3%, а пшеница потеряла 1,1%.

Темпы переработки сои в Аргентине замедлились, и поэтому для ослабления опасений по поводу ограниченного предложения соевого шрота на мировом рынке может потребоваться больше времени, отметили в Hightower. Сокращение предложения из Аргентины может быть компенсировано за счет соевого шрота из Бразилии и США.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса планирует понизить оценку урожая сои в Аргентине в 2022-2023 году в четвертый раз. Засуха и высокие температуры воздуха негативно сказались на состоянии посевов.

Украина не видит необходимости в ограничении объемов экспорта пшеницы в 2023-2024 маркетинговом году, поскольку урожай озимых может оказаться более крупным, чем ожидалось, сообщил высокопоставленный чиновник Минсельхоза страны.

В среду Минсельхоз США опубликует ежемесячные Оценки мирового спроса и предложения (WASDE), в которых будут содержаться прогнозы объемов конечных запасов пшеницы, кукурузы и сои в США в 2022-2023 маркетинговом году.

Инвестменеджеры в четверг стали чистыми покупателями фьючерсов на сою, пшеницу, соевый шрот и соевое масло на CBOT и чистыми продавцами контрактов на кукурузу, сообщают трейдеры.