МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по широкому кругу активов на неоднозначном внешнем фоне и корпоративных новостях, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Белона"

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.17 мск рос на 0,78%, до 2271,81 пункта, долларовый РТС — на 0,54%, до 947,8 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,6%, до 83,2 доллара за баррель.

"Открывшись вниз, российский рынок быстро восстановился, выйдя в умеренный плюс. Затем индексы перешли к консолидации в узком диапазоне около дневных вершин. Внешний фон является неоднозначным: нефтяные цены совершают разнонаправленные движения, обновив сегодняшний минимум. В то же время мировые фондовые индикаторы поступательно растут", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Сдерживающим фактором для возобновления восходящего движения у нас выступает увеличение геополитических рисков. Это усиливает негативное воздействие фактора пятницы, когда многие воздерживаются от покупок акций или сокращают в них позиции из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", — добавляет он. В Лондоне расследуют обстоятельства остановки биржевых торгов никелем

Акции "Фосагро" поднимаются на 4,49% после рекомендации совета директоров компании утвердить дивиденды в 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли за 2022 год, а также данных по чистой прибыли компании.

ПРОГНОЗЫ

"Тем не менее, у нас чувствуется желание вернуться к росту при условии хотя бы отсутствия нового геополитического негатива. Поэтому, если в понедельник внешний фон будет даже просто нейтральным, индекс Мосбиржи может попытаться вернуться к установленным на этой неделе трехнедельным вершинам", — говорит Бабин.

"Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше поддержек 2230 и 935 пунктов в ожидании геополитических сигналов. Большинство акций восстанавливали позиции после просадки накануне: инвесторы не теряют краткосрочного оптимизма", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".