МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля выросло на 518 тысяч, до 24 миллионов человек, они открыли 40,4 миллиона счетов, следует из сообщения торговой площадки. Райффайзенбанк не будет открывать валютные счета юрлицам

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2023 года достигло 24 миллионов человек (+517,8 тысячи), ими открыто 40,4 миллиона счетов (+866,4 тысячи). В феврале сделки на фондовом рынке совершали 2,5 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 81,1%, в объеме торгов облигациями – 28,2%, на спот-рынке валюты – 20,8%, на срочном рынке – 65,5%", — говорится в сообщении.

В феврале самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,0% и 7,5% соответственно), акции "Газпрома" (21,9%), "Лукойла" (10,2%), "Норникеля" (9,0%), "Роснефти" (5,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,9%), акции "Яндекса" (4,8%), "Новатэка" (4,4%) и "Северстали" (4,0%).

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,2 миллиона), Московская область (1,4 миллиона), Санкт-Петербург (1,1 миллиона), Краснодарский край (0,87 миллиона), Башкортостан (0,8 миллиона), Свердловская область (0,79 миллиона), Татарстан (0,75 миллиона), Ростовская область (0,69 миллиона), Челябинская область (0,62 миллиона), Самарская область (0,57 миллиона).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в феврале увеличилось на 40,8 тысячи до 5,2 миллиона. Оборот по ИИС по итогам прошлого месяца составил 138,8 миллиарда рублей, в структуре оборота 83,1% – сделки с акциями, 8,35% – с облигациями, 8,55% – с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (537,9 тысячи), Московская область (312,8 тысячи) и Санкт-Петербург (251,5 тысячи). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (171,1 тысячи), Республика Башкортостан (166,6 тысячи) и Краснодарский край (162,7 тысячи).