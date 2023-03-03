МОСКВА,3 мар — ПРАЙМ. В пятницу котировки золота выросли до 2-недельного максимума, нацелившись на первое недельное удорожание за пять последних недель. Поддержку ценам оказывают ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций, в то время как инвесторы оценивают дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Около 15.56 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1844,58 доллара за унцию, ранее достигнув максимума с 15 февраля. С начала недели котировки золота выросли примерно на 1,9%. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене до 1850,10 доллара за унцию.

До появления новых ориентиров для торгов, наподобие данных по занятости или потребительским ценам, которые выйдут на следующей неделе, золото может оставаться в диапазоне 1830-1850 долларов, считает Барт Мелек из TD Securities.

Учитывая восстановление китайской экономики, потребление золота может усилиться. Кроме того, многие покупают драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, добавляет Мелек.

Индекс доллара может продемонстрировать первое недельное снижение за последние пять недель. Ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более привлекательным для держателей иных валют. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций отступает с почти 4-месячного пика.