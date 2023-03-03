МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В феврале экспорт нефти из Венесуэлы сократился на 8% на фоне пересмотра контрактов новым главой государственной нефтяной компании PDVSA, который привел к отсрочке погрузочных работ и перегруженности портов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу, передает Reuters.

PDVSA и ее совместные предприятия экспортировали в среднем 555 250 баррелей нефти и нефтяного топлива в день в феврале, что на 8% ниже январского уровня и является минимумом с середины 2022 года, согласно данным Refinitiv Eikon и документам PDVSA.

Около 70% венесуэльского экспорта были направлены в Китай.

Куба импортировала 52 320 баррелей нефти, мазута и бензина в день, согласно документам.

Кроме того, в прошлом месяце Венесуэла экспортировала 347 000 тонн побочных продуктов нефтепереработки и нефтехимии против рекордных 727 000 тонн в январе.

В феврале Венесуэла импортировала около 100 000 баррелей в день иранского нефтяного конденсата.