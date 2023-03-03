МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций и легкого повышения курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль снизился в пятницу на преобладании негатива

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю вырастет на 1,1% до 2296 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет на 1 доллар до 84,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе – на 0,5 цента, ниже 1,06 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 6 копеек, до 75,57 рубля, евро — на 3 копейки, до 80,26 рубля, юаня – на 13 копеек, до 10,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На зарубежных фондовых площадках помимо статистики из КНР в ближайшие дни стоит отметить данные о розничных продажах еврозоны и Германии, производственных заказах США и Германии, промышленном производстве Германии и Великобритании, внешнеторговом балансе США и Великобритании, ВВП еврозоны и Великобритании, окончательной потребительской инфляции Германии за февраль и, наконец, ключевой отчет по рынку труда США за февраль, напоминает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Последний наряду с запланированным на вторник выступлением главы ФРС представляет собой особую ценность для рынков ввиду важности информации для заседания регулятора уже в середине марта, отмечает она.

"Центральным событием для мирового рынка на предстоящей неделе будет публикация февральской трудовой статистики в США. Пока рынок труда остается сильным, и уровень безработицы в январе обновил минимум с 1969 года. Если февральские данные продолжат указывать на заметный рост занятости, опасения более жестких действий ФРС на рынке усилятся. Привести к этому могут и заявления главы американского регулятора Джерома Пауэлла на его выступлении в Палате представителей США", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ожидания более жестких денежно-кредитных условий в США в этом случае приведут к снижению спроса на рисковые активы в мире, в том числе к возможному росту индекса доллара DXY в сторону 106 пунктов и движению фьючерсов Brent ниже 84 долларов за баррель.

"Цены на нефть Brent останутся в рамках привычного диапазона 80-85 долларов за баррель, рост возможен при появлении позитивных вводных. Ими могут стать данные по импорту сырья Китаем за февраль, которые ожидаются на следующей неделе. Если они окажутся сильными, то это подтвердит курс на восстановление экономической активности в стране. В США ожидается публикация статистики по рынку труда, но здесь сложно ожидать сюрпризов, влияние этих цифр будет минимальным", — полагает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Снятие коронавирусных ограничений и постепенно растущий спрос со стороны Китая поддержит котировки нефти. Весьма вероятно, на предстоящей неделе, нефть марки Brent может закрепиться выше 85 долларов за баррель", — говорит Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

РУБЛЬ ПОИЩЕТ РАВНОВЕСИЕ

Несмотря на снижение объема продаж валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, они остаются существенным, и у курса доллара сохраняется потенциал к коррекционному снижению в сторону 74 рублей в связи с восстановлением экспортных поступлений, считает Григорьев.

Между тем, курсы находятся на грани обновления максимумов текущего года: 76,49 рубля за доллар, 80,78 рубля за евро и 11,01 рубля за юань, рассуждает Кожухова.

"С учетом того, что российская валюта склонна как к среднесрочному, так и к краткосрочному ослаблению, особенных препятствий на пути её движения к новым минимумам не наблюдается, при этом геополитическая обстановка определит скорость потенциального снижения", — добавляет она.

На валютном рынке ситуация на неделе может оставаться относительно спокойной: курс доллара может находится около 75 рублей, а юаня — чуть ниже 11 рублей, резюмирует Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На российском фондовом рынке возвращаются в активную фазу геополитические риски, которые не препятствуют сдержанному росту. Для внутреннего рынка признаки динамичного восстановления экономики Китая выглядят позитивно. Потенциальное увеличение спроса со стороны КНР позитивно для большинства компаний производственного сектора РФ", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю

Если геополитическая ситуация не ухудшится, то на следующей неделе российский рынок вполне может возобновить подъем точно так же, как это произошло после санкций, считает Карпунин. По индексу Мосбиржи среднесрочные ориентиры могут быть в районе 2340-2380 пунктов, полагает эксперт.

Головинов ожидает, что на следующей неделе индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов и вполне допускает, что при отсутствии негатива индекс может выйти выше уровня 2300 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей укороченной неделе (биржи будут закрыты в среду, 8 марта) при отсутствии негативных геополитических сигналов могут проверить на прочность сопротивления 2300 и 960 пунктов соответственно, но повышение долларового индикатора традиционно будет определяться и динамикой рубля, в последние недели склонного к ослаблению, уверена Кожухова.

В базовом сценарии Георгий Ващенко из Freedom Finance Global предполагает возобновление подъема, а целью в марте может стать отметка 2400 пунктов, помешать росту могут лишь негативные новости.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Среди отдельных бумаг можно выделить акции экспортеров, выигрывающих от прошедшего ослабления рубля, но все еще не заложивших это в котировки. Например, положительный взгляд по "Северстали", ММК, НЛМК, "Распадской" и "Мечелу". По сталеварам дополнительным драйвером также выступают ожидания сильной динамики внутренних цен на стальную продукцию", — полагает Карпунин.

Российские эмитенты продолжают публиковать финансовые результаты по итогам 2022 года: из ближайших отчетов крупных компаний можно выделить "Русагро" (6 марта), Сбербанк (9 марта), ТМК (10 марта), TCS Group (15 марта), VK, Полиметалл, "Распадская" (16 марта), X5 Group (17 марта), напоминает аналитик.

Головинов отдаёт предпочтение акциям нефтяных компаний: это бумаги "Татнефти", "Лукойла" и "Газпром нефти". Акции Сбербанка также сохраняют потенциал роста, однако здесь препятствием выступает уровень 170 рублей, который пока не удаётся преодолеть. Эксперт считает, что в случае реализации позитивного сценария, должны восстановиться бумаги ИТ-компаний.

"Событием недели в России при прочих равных может стать публикация финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 2022 год, которая назначена на 9 марта и может сопровождаться объявлением о дивидендах, о высокой вероятности которых ранее говорили как представители самого эмитента, так и правительства РФ. Сбербанк в этом году, таким образом, может стать в том числе дивидендной историей", — говорит Кожухова.

Лучше рынка, на взгляд Ващенко, будут торговаться акции финансового и нефтегазового сектора, в ритейле, металлургии и горнодобыче динамика будет разнонаправленная.

Манько из "РИА Рейтинга" считает, что несколько лучше рынка могут выглядеть предприятий нефтяного сектора и банков, а в роле отстающих будут производители удобрений и металлургов.

Неожиданно низкий объем продаж валюты из ФНБ в марте-апреле наряду с восстановлением импорта может поддержать спекулятивную игру на понижение рубля, что в свою очередь позволит продолжить рост акциям экспортеров, допускает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".