МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снижаются, поскольку центральные банки сигнализируют о возможности дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

Около 05.40 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1853,99 доллара за унцию. Ранее в понедельник цены поднимались до максимума с 15 февраля. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,3%, по 1859,70 доллара за унцию.

Повышение процентных ставок уменьшает инвестиционную привлекательность активов, не приносящих гарантированного дохода, таких как золото.

"Цены на золото могут демонстрировать более устойчивые движения на фоне экономических данных. Среди них — данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Если показатель окажется более слабым, чем прогнозировалось, тогда сильный январский отчет может быть расценен как единичный случай", — отметил Йип Джун Ронг, аналитик IG.

Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед конгрессом США. Пауэлл будет выступать во вторник и в среду. Между тем в пятницу выйдет отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэли в субботу заявила, что, если данные будут указывать на более высокую, чем ожидалось, инфляцию и сохраняющуюся устойчивость рынка труда, тогда ФРС, вероятно, придется повысить процентные ставки еще сильнее и удерживать их на высоких уровнях на протяжении более долгого времени. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин ожидает, что процентные ставки в США могут быть повышены до диапазона 5,5-5,75%.

Согласно опубликованным в пятницу данным, сектор услуг США в феврале демонстрировал стабильные темпы роста. При этом число новых заказов и занятость в непроизводственной сфере достигли более чем годовых максимумов.

"Золото может торговаться в диапазоне 1775-1900 долларов. Мы ожидаем, что ФРС на мартовском заседании возьмет более жесткий тон, чем надеются инвесторы", — говорит Эдвард Меир, аналитик Marex.

Инфляция в еврозоне в краткосрочной перспективе может оставаться высокой, и поэтому повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в этом месяце становится все более вероятным, заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Между тем серебро на рынке спот торговалось без изменений, по 21,24 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 974,00 долларов за унцию, а палладий потерял 0,4%, до 1447,08 доллара за унцию.