МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В пятницу цены на сою в Чикаго росли 3-й день подряд на фоне опасений, что урожай сои в Аргентине из-за засухи окажется менее крупным, чем ожидается, сообщает Reuters.

"Рынок получает поддержку на фоне чрезвычайно плохих погодных условий в финальный период созревания сои в Аргентине", — отметил Чарли Сернатингер из Marex Capital.

Кукуруза торговалась с повышением. С технической точки зрения, рынок находился на территории перепроданности после падения котировок наиболее активно торгующихся контрактов в среду до минимума с августа.

Котировки пшеницы снизились на ожиданиях дальнейшего экспорта украинского зерна из портов Причерноморья. Сомнения относительно продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в ближайшие недели, не смогли улучшить динамику цен.

Трейдеры корректировали позиции в ожидании ежемесячных Оценок мирового спроса и предложения (WASDE), которые будут опубликованы 8 марта Минсельхозом США.

Аналитики ожидали сокращение запасов сои в США ввиду роста спроса и понижения прогнозов урожая в Аргентине.

"Большинство (участников рынка) ожидают заметного понижения прогнозов урожая сои в Аргентине в отчете WASDE", — отметил Марк Голд, партнер Top Third Ag Marketing.

Майские фьючерсы на сою на CBOT завершили торги с повышением на 9 1/2 цента, до 15,18 3/4 доллара за бушель. По итогам недели котировки потеряли 0,03%.

Майские фьючерсы на кукурузу закрылись с повышением на 6 центов, по 6,39 3/4 доллара за бушель. Майские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу подешевели на 4 цента, до 7,08 3/4 доллара за бушель. По итогам недели котировки кукурузы и пшеницы потеряли 1,5% и 1,8% соответственно.

Украина не видит необходимости в ограничении объемов экспорта пшеницы в 2023-2024 маркетинговом году, поскольку урожай озимых может оказаться более крупным, чем ожидалось, сообщил высокопоставленный чиновник Минсельхоза страны.