МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе вслед за закрытием бирж США заметным ростом, при этом игроки как в Америке, так и в Азии обсуждают политику ФРС США в отношении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Банк России продал юаней на 8,9 миллиарда рублей

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,19%, до 3 322,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остался на уровне предыдущего закрытия в 2 152,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,17%, до 20 603,19 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,2%, до 2 462,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,62%, до 7 328,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 28 237,78 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США ростом более 1%. Внимание трейдеров на этой неделе будет сфокусировано в том числе на выступлении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед комитетами палаты представителей и сената во вторник.

"Наиболее важным будет то, воспользуется ли глава (ФРС — ред.) возможностью высказаться в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов в марте или же он оставит дверь открытой для возвращения к более быстрым темпам ужесточения в этом месяце", — сказал агентству Франс Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).