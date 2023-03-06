МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник отступили от достигнутого ранее самого высокого уровня за 2,5 недели, сообщило агентство Reuters. Трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится позже на этой неделе. Вероятно, он прояснит перспективы денежно-кредитной политики центрального банка.

Около 09.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1851,52 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 15 февраля 1858,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1858,90 доллара за унцию.

В центре внимания рынка находится выступление Пауэлла в конгрессе, которое состоится во вторник и среду. В пятницу же будут представлены данные США по занятости за февраль.

"В настоящее время инвесторы на рынке золота занимают выжидательную позицию, — отметил аналитик UBS Джованни Стауново. —Маловероятно, что выступление Пауэлла изменит ситуацию, поскольку он, скорее всего, вновь укажет на необходимость повышения процентной ставки для сдерживания инфляции".

Золото используется для хеджирования инфляционных рисков, однако повышение процентных ставок, как правило, снижает спрос на этот металл.

В воскресенье правительство Китая, крупнейшего в мире потребителя золота, в начале ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей установило целевой уровень экономического роста в 2023 году около 5%.

Спот-цены на золото могут достичь диапазона 1867-1876 долларов за унцию, так как они пробили вверх поддержку 1853 долларов, отметил технический аналитик Reuters Ван Тао.

Спот-цены на серебро на момент написания статьи снизились на 0,4%, до 21,15 доллара за унцию, платина подешевела на 1%, до 967,45 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 2,1%, до 1422,80 доллара за унцию.