МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото снижаются с достигнутого ранее максимума за 2,5 недели. Трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится позже на этой неделе. Вероятно, он прояснит перспективы денежно-кредитной политики центрального банка. Золото дешевеет на опасениях относительно повышения процентных ставок

Около 11.14 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1849,30 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 15 февраля 1858,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,1%, до 1856,40 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,1%, делая номинированное в долларах золото более дорогим для держателей иных валют.

Между тем спот-цены на серебро на момент написания статьи снизились на 0,6%, до 21,11 доллара за унцию.

"В этом году интерес к серебру в Индии может снизиться, поскольку отложенный спрос в основном уже удовлетворен", — считают аналитики Heraeus Precious Metals.

"Впрочем, спрос вполне может демонстрировать устойчивость и оставаться у верхней границы допандемийного диапазона", — добавляют они.

Платина подешевела на 1%, до 968,09 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 1,8%, до 1426,00 долларов за унцию.