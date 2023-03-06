МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) 3,9% 4,8%
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) -4% 1,9%
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (январь) 12,237 млрд австрал. долл 12,5 млрд австрал. долл
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (февраль) -9,9% -9,4%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (февраль) -7,5% -5,5%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль) 78 млрд юаней 81,8 млрд юаней
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март) 3,35% 3,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль) 1,9%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль) 0%  
11:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь) 3,2% -1%
13:15 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,073%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2022) 0 — див-д 2021  