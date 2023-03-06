МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Starbucks в этом году откроет в Великобритании 100 новых кофеен, сообщает Reuters. Британцы все больше пьют ванильный латте, холодный эспрессо и едят бананово-карамельные кексы, несмотря на мрачные экономические прогнозы.

Сеть кофеен сегодня объявила, что продажи в стране выросли в 2022 году на 37%, превзойдя уровень, который был до пандемии. Покупатели и работники вернулись в центральные части городов и в офисы после COVID-19, и компания к тому же открыла новые точки обслуживания автомобилистов.

Компания отметила, что в этом году вложит в Великобритании около 30 млн фунтов. Они пойдут на открытие новых точек и обновление нынешних, которых сейчас насчитывается более 1000.

Президент Starbucks по Европе, Ближнему Востоку и Африке Данкан Муар указал, что ожидается продолжение "импульса к росту", хотя он и с осторожностью относится к макроэкономической обстановке.

Как заметила Starbucks, в прошлом году на нее оказала влияние инфляция: кофе, молоко и упаковка подорожали.

Согласно компании, в числе новых точек будут кофейни уменьшенного размера и пункты для автомобилистов.

В прошлом году сеть в Великобритании повысила зарплату сотрудникам кофеен.

Выручка Starbucks в стране за 12 месяцев по 2 октября 2022 года составила 449,3 млн фунтов. Компания, открывшая первую точку в Великобритании в 1998 году, заявила, что создаст в Европе, Ближнем Востоке и Африке 300 новых кофеен.