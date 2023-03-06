МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером немного растет на фоне снижения курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цена на золото снижается в ожидании выступления главы ФРС

По состоянию на 18.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,85 доллара, или на 0,15% — до 1 857,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,09% — до 21,26 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 104,26 пункта. Ослабление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 3,952% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. Со снижением доходности гособлигаций инвесторы предпочитают золото.

Также рынки пребывают в ожидании выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, запланированных на вторник и среду.

"В классической манере драгоценный металл (золото — ред.) воспользовался снижением доходности облигаций и доллара США, хотя в условиях, когда ФРС, как ожидается, будет дольше сохранять ограничительную политику, этот рост будет недолгим", — заявил агентству MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos).