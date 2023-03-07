МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Золото торговалось разнонаправленно во вторник в ходе азиатской сессии, сообщает Reuters. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в конгрессе, а также публикации ежемесячного отчета по занятости в США.

По состоянию на 06.32 по Гринвичу золото на рынке спот повысилось на 0,1%, до 1847,77 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 1853 долларов.

Выступление Пауэлла, как и данные по числу рабочих мест, могут повлиять на перспективы процентных ставок в США. Более высокая стоимость заимствований сдерживает инфляцию и негативно отражается на привлекательности не приносящего процентного дохода золота для инвесторов.

Спот-цены на золото немного укрепились на фоне ослабления доллара США, отметил стратег-аналитик OCBC Кристофер Вонг.

"Более слабые, чем ожидалось, данные США, представленные на прошлой неделе, заставляет задуматься о том, что выходившие в феврале сильные отчеты были не более чем статистической погрешностью и единичным явлением", — добавил он.

Опубликованные на прошлой неделе данные указывали на более сильное, чем ожидалось, сокращение заказов на товары длительного пользования в США в январе. Показатель в январе упал на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным падением с апреля 2020 года.

Представленные в понедельник данные свидетельствовали о сокращении новых заказов в производственной сфере США в январе ввиду сокращения заказов на гражданские воздушные суда. При этом рост заказов на машины, оборудование и ряд других товаров указал на вероятное восстановление импульса в секторе обрабатывающей промышленности.

Индекс доллара во вторник снизился на 0,1%, что сделало золото более доступным для держателей иных валют.

Во вторник и среду состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе. Его комментарии будут пристально отслеживаться на предмет сигналов о дальнейших планах центрального банка относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

"Золото, вероятно, будет консолидироваться в преддверии выступления Пауэлла, но, учитывая, что ФРС приближается к окончанию цикла ужесточения, котировки могут совершить отскок, как только этот цикл завершится, вопрос лишь в сроках", — сказал Вонг.

Участники рынка ожидают, что по итогам заседания 21-22 марта ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, а в сентябре она достигнет пикового уровня 5,465%.

В пятницу будет опубликован отчет по числу рабочих мест в США в феврале.

По мнению технического аналитика Reuters Ван Тао, цены на золото могут упасть до 1837 долларов за унцию после неудачной попытки пробить ключевое сопротивление 1857 долларов.

Серебро на рынке спот на момент написания статьи выросло в цене на 0,1%, до 21,05 доллара за унцию, платина упала на 0,3%, до 973,38 доллара, а палладий прибавил 0,1%, до 1441,04 доллара.